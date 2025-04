Larian Studios di Baldur’s Gate 3 è al lavoro su due progetti un gioco verrà mostrato entro il 2030

Baldur's Gate 3, Larian Studios non si è fermata un attimo: ora sappiamo ufficialmente che il team belga è impegnato nello sviluppo di due nuovi ambiziosi progetti. Lo ha confermato il fondatore e CEO Swen Vincke in una recente intervista, durante la quale ha svelato anche che almeno uno dei due titoli sarà mostrato entro il 2030. Il futuro di Larian si prospetta carico di innovazione e sfide, con l'obiettivo di mantenere vivo l'interesse dei fan e spingere ancora più in alto il livello qualitativo dei suoi RPG.Grazie a PC Gamer scopriamo che Vincke ha spiegato che, dopo otto anni di lavoro su Baldur's Gate 3, lo studio desiderava concludere in bellezza rilasciando una Patch Finale prima di passare il testimone ai modder. Nonostante il supporto tecnico rimanga garantito per correzioni di bug e compatibilità, la squadra è ormai concentrata su ciò che verrà.

