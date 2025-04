L’aria italiana fa bene al Marsiglia che vince 4-1 De Zerbi | Il ritiro non è una punizione i calciatori sono felici

Marsiglia ha vinto 4-1 contro il Brest nella prima partita dopo il ritiro in Italia da parte della squadra di Roberto De Zerbi. Gli effetti si sono decisamente visti.Da domani, infatti, la squadra tornerà nel nostro Paese.Il Marsiglia vince 4-1 dopo la prima settimana di ritiro in ItaliaA Dazn il tecnico ha dichiarato dopo la partita:«In Italia torniamo martedì. Lavoreremo, staremo tutti insieme. Questa non è una punizione. I giocatori sono felici. si è mai visto Mason Greenwood giocare come questa sera? Era la prima volta. Dobbiamo dare credito ai giocatori per questo. A volte perdiamo punti a causa di un atteggiamento non buono, ma non perché non sono bravi».Il club ha piena fiducia in De ZerbiDopo il comunicato del club francese sono arrivate anche le dichiarazione di Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, il quale ha rinnovato la propria fiducia verso De Zerbi affermando che la sua posizione non è a rischio e che il tecnico italiano guiderà la squadra fino al termine della stagione:«Oggi, l'unica cosa che conta è la partita contro il Brest.

