L' Arezzo a tutto gas verso i playoff Due mesi ad alti ritmi e ora c' è un Chierico in più

Arezzo ne aveva raccolti 23 + 30, arrivando ottavo. Considerando che in rosa ci sono 12. Arezzonotizie.it - L'Arezzo a tutto gas verso i playoff. Due mesi ad alti ritmi e ora c'è un Chierico in più Leggi su Arezzonotizie.it NUMERI - Gli amaranto chiudono il campionato al quinto posto con 64 punti, suddivisi equamente tra girone d'andata (32) e girone di ritorno (32). In totale sono 11 più della scorsa stagione, quando l'ne aveva raccolti 23 + 30, arrivando ottavo. Considerando che in rosa ci sono 12.

