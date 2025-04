L' Angelini Cesena espugna Castelfranco Veneto e rimane in scia alla zona play-off

Angelini Cesena che supera Giorgione 2-3 (25-22, 14-25, 19-25, 28-26, 12-15); dopo un primo set giocato a rallentatore, le bianconere giocano con superiorità, si fanno rimontare nel quarto parziale e finiscono al tie-break dove riescono sul finale a. Cesenatoday.it - L'Angelini Cesena espugna Castelfranco Veneto e rimane in scia alla zona play-off Leggi su Cesenatoday.it Partita complessa per l’Elettromeccanicache supera Giorgione 2-3 (25-22, 14-25, 19-25, 28-26, 12-15); dopo un primo set giocato a rallentatore, le bianconere giocano con superiorità, si fanno rimontare nel quarto parziale e finiscono al tie-break dove riescono sul finale a.

