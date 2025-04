Lancio di artifizi pirotecnici quattro Daspo dopo la gara di Coppa Italia Eccellenza

quattro Daspo a carico di altrettanti tifosi del Massafra che nel novembre scorso si sono resi protagonisti dell’accensione di diversi artifizi pirotecnici durante un incontro di calcio disputato in provincia di Lecce.Si tratta di. Lecceprima.it - Lancio di artifizi pirotecnici, quattro Daspo dopo la gara di Coppa Italia Eccellenza Leggi su Lecceprima.it GALATINA – Il questore di Lecce, Vincenzo Modeo, ha dispostoa carico di altrettanti tifosi del Massafra che nel novembre scorso si sono resi protagonisti dell’accensione di diversidurante un incontro di calcio disputato in provincia di Lecce.Si tratta di.

Su questo argomento da altre fonti

Fabbricava e spediva in tutta Italia artifizi pirotecnici pericolosi. Arrestato - Arrestato 33enne nel Napoletano: produceva e vendeva online esplosivi artigianali, spediti in oltre 30 province italiane. La Polizia di Stato, al termine di diverse settimane di indagini, ha tratto in arresto un trentatreenne italiano, residente nel napoletano, per fabbricazione e vendita di prodotti pirotecnici artigianali, altamente pericolosi in relazione alla loro capacità di offesa. L’attività ha avuto inizio nel mese di ottobre, a seguito di perquisizioni effettuate da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Torino negli appartamenti di due uomini ... 🔗puntomagazine.it

Ammazzata dal marito, il braccialetto elettronico lanciò quattro alert - Il giorno in cui Roua Nabi, 35 anni, venne uccisa a Torino dal marito, Abdelkader Ben Alaya, 48 anni, il braccialetto elettronico che l’uomo indossava, in quanto destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna, lanciò quattro alert, che però non sono stati presi in carico dalla sala operativa. Come riportato sui quotidiani La Stampa, Corriere di Torino e Cronaca Qui, è quanto emerge dal report della compagnia telefonica che gestisce il segnale dei dispositivi e che è agli atti del fascicolo d’inchiesta sul femminicidio avvenuto il 23 settembre dello scorso anno in via Cigna. 🔗quotidiano.net

SpaceX pronta al lancio di Fram2, la missione con quattro turisti attorno ai poli della Terra - Oggi il lancio della missione Fram2 di SpaceX, la missione spaziale privata con quattro persone in orbita attorno ai poli terrestri: il decollo è previsto alle 21:46 ET (le 3:46 del 1 aprile in Italia) dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida. Dove vedere la diretta della missione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lancio di artifizi pirotecnici, quattro Daspo dopo la gara di Coppa Italia Eccellenza; Galatina-Massafra, fuochi d'artificio allo stadio: emessi 4 Daspo di un anno; Roma-Eintracht: invasione di campo e lancio di fumogeni contro i tedeschi, denunciati sei romanisti; Accendono fumogeni durante la gara Galatina-Gallipoli, quattro tifosi jonici colpiti da Daspo. 🔗Cosa riportano altre fonti