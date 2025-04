L’anatema del Cardinale Müller | Il nuovo Papa non deve creare una Ong e la lobby gay va bloccata

Papa, Ratzinger mi volle affidare la sua abitazione, rimasta vuota per sette anni. Mi disse, aspettavo la persona più idonea. Fu lui stesso a mostrarmela, accompagnandomi per le stanze”, racconta Sua Eminenza, tradendo un’emozione che fa fatica ad ammettere ma che si legge sul volto severo che si scioglie in sorrisi improvvisi, da vero tedesco, classe 1947. “Sento la sua presenza, qui, avverto la sua protezione, mi muovo dove lui ha scritto cose importanti e mi piace pensare che mi abbia considerato idoneo a prendere la sua casa.”, raccontava qualche mese fa, al Secolo d’Italia, il Cardinale Gerhard Ludwig Müller nella sua dimora, che era appartenuta a Benedetto XVI. E nel segno di Ratzinger, più che di Bergoglio, in questi giorni Müller continua a dare quella “linea” molto conservatrice nell’analisi della successione a Francesco. Secoloditalia.it - L’anatema del Cardinale Müller: “Il nuovo Papa non deve creare una Ong e la lobby gay va bloccata” Leggi su Secoloditalia.it “Sette anni dopo essere diventato, Ratzinger mi volle affidare la sua abitazione, rimasta vuota per sette anni. Mi disse, aspettavo la persona più idonea. Fu lui stesso a mostrarmela, accompagnandomi per le stanze”, racconta Sua Eminenza, tradendo un’emozione che fa fatica ad ammettere ma che si legge sul volto severo che si scioglie in sorrisi improvvisi, da vero tedesco, classe 1947. “Sento la sua presenza, qui, avverto la sua protezione, mi muovo dove lui ha scritto cose importanti e mi piace pensare che mi abbia considerato idoneo a prendere la sua casa.”, raccontava qualche mese fa, al Secolo d’Italia, ilGerhard Ludwignella sua dimora, che era appartenuta a Benedetto XVI. E nel segno di Ratzinger, più che di Bergoglio, in questi giornicontinua a dare quella “linea” molto conservatrice nell’analisi della successione a Francesco.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, il cardinale Müller e il nuovo Papa che «deve contrastare le lobby gay» - Il cardinale Gerhard Ludwig Müller è un arcivescovo e teologo tedesco. Esponente conservatore del Conclave, è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo di Ratisbona. Favorevole alla messa in latino, Müller viene visto come uno dei porporati «ratzingeriani» ma è stato creato cardinale da Papa Francesco. Ha presieduto anche la pontificia Commissione biblica. 🔗open.online

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

"Nuovo Papa dopo Francesco già eletto in conclave segreto, si chiama Gregorio XVII ed è il cardinale Parolin", la teoria che gira sul web - Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio 2025 e, anche se i bollettini parlano di leggeri miglioramenti, in molti continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e sul web circolano molte teorie "Nuovo Papa già eletto in conclave segreto, si chiama G 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'anatema del Cardinale Müller: Il nuovo Papa non deve creare una Ong e la lobby gay va bloccata. 🔗Approfondimenti da altre fonti