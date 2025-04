L’amministrazione Trump contro le città e gli stati che ostacolano la sua politica migratoria

città e degli stati che ostacolano l’attuazione della politica migratoria del presidente Donald Trump, ha annunciato il 28 aprile la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Leggi Internazionale.it - L’amministrazione Trump contro le città e gli stati che ostacolano la sua politica migratoria Leggi su Internazionale.it Il governo statunitense pubblicherà una lista dellee deglichel’attuazione delladel presidente Donald, ha annunciato il 28 aprile la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Leggi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hunter Schafer si scaglia contro l'amministrazione Trump dopo il cambio di genere nel suo passaporto - L'attrice Hunter Schafer ha ricevuto il nuovo passaporto e ha condiviso la sua esperienza per parlare dei problemi vissuti dalla persone trans a causa di Donald Trump. Hunter Schafer ha criticato duramente le scelte compiute dal presidente Donald Trump dopo aver ricevuto il suo passaporto in cui è indicato come genere quello maschile. La star di Euphoria, in un video pubblicato su TikTok, ha parlato della sua esperienza con i propri follower, non nascondendo il suo disappunto. 🔗movieplayer.it

Trump perde consensi: in tutto il mondo iniziano le proteste contro l’amministrazione Usa - Donald Trump in questa settimana è sceso al 43% di consenso, ovvero la soglia più bassa dalla sua elezione. In meno di tre mesi di mandato, quindi, una buona fetta di popolazione americana ha cambiato idea sul presidente L'articolo Trump perde consensi: in tutto il mondo iniziano le proteste contro l’amministrazione Usa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

New York, proteste contro l’amministrazione Trump nella ‘Grande mela’ - Le proteste contro l’amministrazione del presidente Donald Trump stanno nuovamente infiammando le comunità di tutti gli Stati Uniti. I manifestanti affermano di protestare contro quelle che considerano violazioni dei diritti civili e costituzionali da parte del governo repubblicano. A Manhattan, decine di manifestanti hanno protestato contro le continue espulsioni di immigrati marciando dalla New York Public Library in direzione di Central Park, passando davanti alla Trump Tower. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

L’amministrazione Trump contro le città e gli stati che ostacolano la sua politica migratoria; I cortei anti-Trump in mille città: cosa sta succedendo in America; Washington, proteste davanti alla Casa Bianca contro l'amministrazione Trump; Usa, un giudice federale contro l'amministrazione Trump: Probabile causa per oltraggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia