Ilrestodelcarlino.it - L’alpino che diventò partigiano : "Rinascita, resistenza e Renato"

Giornalista, scrittore e regista, Alessandro Carlini firma la regia di "Il fuoco ci prenda", spettacolo che racconta la storia di un giovane ufficiale degli alpini, diventato. La piéce andrà in scena oggi, alla Sala della musica (via Boccaleone 19), alle 21. Sul palco, Francesca Lepiane e Marco Strocchi.Descriva lo spettacolo con tre parole ", il protagonista"Le donne hanno un ruolo importante "Sono fondamentali. Come Antigone sfida il decreto di Creonte per seppellire Polinice, qui c’è la rivolta di tutte le donne della città di Tolmezzo, in Friuli, per seppellire"Lei parla di militari e ribelli. Si sente così anche lei? "Sì, la libertà – come la democrazia – non deve essere data per scontata. Sono come l’ossigeno, gli si dà importanza quando manca".