L' AI molesta i ragazzini? Zuckerberg non è il parafulmine di tutte le nostre nevrosi digitali

Ilgiornale.it - L'AI "molesta" i ragazzini? Zuckerberg non è il parafulmine di tutte le nostre nevrosi digitali Leggi su Ilgiornale.it Meta sotto accusa dopo un'inchiesta del Wsj perché i chatbot "flirtano" con i minori. Ma mi preoccuperei di più dei pericoli rappresentati dagli adulti umani

