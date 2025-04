Lahyani l’arbitro di tennis più forte del blackout in Spagna | arbitra da solo senza falco con carta e penna

Ora voi ve lo dovete immaginare, perché non ci sono highlights, immagini, niente di niente. Ma è andata così: Arnaldi ha battuto Dzumhur al Masters 1000 di Madrid mentre attorno a lui il mondo si spegneva. Il blackout in Spagna e portogallo ha mandato in tilt mezza Europa ma non il giudice di sedia, il leggendario Mohamed Lahyani. Il quale non s'è arreso alla disconnessione totale: ha arbitrato alla vecchia maniera, senza falco, senza Var, ma pure senza i giudici di linea che ormai non ci sono più. Per cinque game, quando Arnaldi vinceva 6-3 3-2, ha chiamato tutti i punti da solo, se li è segnati a penna. Chiudendo una partita che suo modo resterà alla storia: l'unica andata avanti del torneo.

