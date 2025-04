Lago di Como il sogno Chanel prende vita | Sofia Coppola firma l’evento dell’anno

Chanel che si terrà domani martedì 29 aprile, nello sfondo leggendario di Villa d'Este, sulle rive del Lago di Como. Chanel intanto tramite il suo canale YouTube, svela un preludio onirico alla sua collezione Cruise 202526 attraverso l'obiettivo. Quicomo.it - Lago di Como, il sogno Chanel prende vita: Sofia Coppola firma l’evento dell’anno Leggi su Quicomo.it Ci siamo: fervono i preparativi per la sfilata diche si terrà domani martedì 29 aprile, nello sfondo leggendario di Villa d'Este, sulle rive deldiintanto tramite il suo canale YouTube, svela un preludio onirico alla sua collezione Cruise 202526 attraverso l'obiettivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chanel e il Lago di Como: eleganza senza tempo per la sfilata Cruise - Life&People.it | In un’epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione, Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026. Un connubio perfetto tra estetica e narrazione, che conferma l’approccio della Maison nel selezionare location iconiche, intrise di arte, cultura e suggestione architettonica, per raccontare le sue collezioni (inter)stagionali. 🔗.com

Ville da sogno sul lago di Como: il gioiello visconteo di Blevio - Sempre più difficili da trovare e per questo ancora più preziose. Un esempio lo troviamo in questo caso a Blevio, dove Lionard Luxury Real Estate ha messo sul mercato un immobile davvero prestigioso: una villa viscontea direttamente affacciata sul lago di Como con tutti confort che può offrire... 🔗quicomo.it

"Villa Matilda comprata da Rihanna": il sogno del Lago di Como e la risposta di Fedez - Dopo la prima smentita di qualche mese fa sull’acquisto di Villa Matilda, la dimora di Pognana Lario comprata nel 2023 dai Ferragnez (ma di proprietà del rapper Fedez), arriva un’indiscrezione bomba: Rihanna potrebbe essere interessata all’acquisto. Secondo i rumors, la popstar di fama... 🔗quicomo.it

Se ne parla anche su altri siti

Chanel approda al Lago di Como: il video dalla sfilata Cruise 2025-26 a Villa d'Este; Lago di Como, il sogno Chanel prende vita: Sofia Coppola firma l’evento dell’anno; Chanel a Villa d’Este: ma è la prima volta?; Villa d’Este, sul lago di Como, diventa la passerella di Chanel. Le suite da sogno, Hitchcock e qualche pettegolezzo regale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Chanel sfila sul lago di Como: riflettori accesi su Villa d’Este, le star attese all’evento - Chanel ha scelto Villa d'Este a Cernobbio, sul Lago di Como, per presentare la Cruise Collection 2025/26: sono attese Charlotte Casiraghi e Keira Knightley ... 🔗fanpage.it

Sul Lago di Como l’influencer da oltre 4 milioni di follower: ecco la villa che ha scelto - Non solo Chanel sul Lago di Como in questi giorni. Anche il variegato mondo degli influencer sceglie sempre più spesso il Lario per qualche giorno di relax. E’ il caso, ad esempio, di Chiara Biasi, st ... 🔗comozero.it

Villa d’Este, sul lago di Como, diventa la passerella di Chanel. Le suite da sogno, Hitchcock e qualche pettegolezzo regale - Lusso, ozio e delizie dell'hotel delle meraviglie. Piscine galleggianti e giardini di velluto: come e perché visitarlo anche solo per qualche ora ... 🔗vogue.it