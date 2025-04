L’Aduc denuncia il Ministero dell’Istruzione per l’obbligo del minuto di silenzio per Papa Francesco

denuncia nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito da parte di Aduc. Infatti, l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatoriha ritenuto "abuso di potere" la circolare che ordina di "osservare nelle scuole di ogni ordine e grado un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco". Le date stabilite, considerato il lungo ponte, sarebbero state il 26 aprile, giorno del funerale del pontefice, o oggi. Papa, minuto di silenzio obbligatorio: la denuncia di Aduc al MIMil presidente Aduc Vincenzo Donvito Maxia ha commentato la decisione. "Da alcune notizie che ci sono pervenute, purtroppo è accaduto quanto non avremmo voluto accadesse. l'obbligo con nessuna possibilità di non ottemperarvi. Questo nella scuola dove si può essere esentati dall'ora di religione cattolica.

