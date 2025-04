L’acqua riduce la raccolta ma la qualità è da record

raccolta appena cominciata, il giorno prima di Pasqua, "e già un ettaro perso" per Gualtiero Mattavelli dell'Agricola Rino. "Colpa del ristagno d'acqua", dice lo storico asparagicoltore mezzaghese. "Il tempo adesso è favorevole - aggiunge Giovanni Vitali, presidente di Caam, la cooperativa che riunisce gli altri coltivatori del borgo - in termini di quantità abbiamo una riduzione, ma se continua così dal punto di vista della qualità, sarà un'annata memorabile". Loro pensano alla materia prima, poi nelle cucine della sagra la macchina della festa trasforma tutto in menu che lasciano il segno.Il risotto con le cialde di grana e l'asparago rosa a tocchetti, e il grande classico di stagione, uova e asparagi, alla cena di inaugurazione hanno fatto centro. Anche per il clima di squisita cordialità in cui le portate vengono servite.

