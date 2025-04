Laboratorio e spettacolo nuovo appuntamento con il festival ' Totem' al Teatro Cortázar

Teatro Julio Cortázar di Pontelagoscuro è in programma un doppio appuntamento all’interno del cartellone del festival 'Totem': al pomeriggio un Laboratorio e alla sera uno spettacolo teatrale.Si parte alle 17.30 con il Laboratorio di sguardo 'Che cavolo guardi?' condotto da. Ferraratoday.it - Laboratorio e spettacolo, nuovo appuntamento con il festival 'Totem' al Teatro Cortázar Leggi su Ferraratoday.it Sabato 3 alJuliodi Pontelagoscuro è in programma un doppioall’interno del cartellone del': al pomeriggio une alla sera unoteatrale.Si parte alle 17.30 con ildi sguardo 'Che cavolo guardi?' condotto da.

