Laboratorio di costellazioni identitarie

Laboratorio esperienziale di costellazioni identitarie.-. Milanotoday.it - Laboratorio di costellazioni identitarie Leggi su Milanotoday.it Siamo felici di invitarti a un evento imperdibile e completamente GRATUITO!!!Domenica 4 maggio.Dalle 15:30 alle 19:30.Libreria Esoterica di Milano.Cosa faremo?- Presentazione del metodo e incontro con i fondatori.-esperienziale di.-.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Costruiamo un fondale marino”, laboratorio per bambini alla Gam alla scoperta degli oceani - Una giornata pensata per i più piccoli per conoscere tutte le meraviglie che si nascondono in fondo al mare. Si ammirano gli scatti di Cristina Mittermeier, in particolare la sezione degli oceani, di rara e scenografica bellezza. Insieme si conoscono gli animali che vivono in mari lontani e... 🔗palermotoday.it

Botticio: laboratorio didattico "incontri incisi" - Domenica 11 maggio 2025 alle ore 15:00, presso il Museo del Marmo Botticino, si terrà un laboratorio didattico per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Luciano Pea, alla scoperta di strumenti e tecniche dell’incisione, tra tradizione e sperimentazione. Durata: 2 ore e 30 minuti. Evento... 🔗bresciatoday.it

Masterstudy e laboratorio di copia d’artista con la pittrice Cristina Vercesi - Per il terzo anno consecutivo, la pittrice Cristina Vercesi torna a lavorare alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi cimentandosi nello studio dei dipinti dal vivo. Dopo la Servetta di Antonio Mancini e La colazione del mattino di Amedeo Bocchi, quest’anno Vercesi si dedicherà al ritratto e... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

Laboratorio di costellazioni identitarie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dalla Colombia con amore: a Deliceto riapre il laboratorio di Sandoval - Avviata la seconda fase di “Costellazioni”: coppi, ceramiche e ‘mappa delle stelle’ in Corso Umberto. Assieme all’artista di origini sudamericane anche la ceramista brindisina Grazialba di Summa. La l ... 🔗foggiatoday.it