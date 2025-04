Movieplayer.it - La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo su Rai 1 dal 28 aprile al 2 maggio

Ecco tutti i nomi di coloro che parteciperanno alle varie puntate del programma quotidiano in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. Torna in diretta il 28 febbraio il programma La, condotto dasu Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00. Come ogni settimana, durante le puntate saranno protagonisti diversi personaggi noti.accoglierà nel suo salotto pomeridiano diversi volti del mondo dello spettacolo per interviste sulle loro carriere e sui progetti futuri che li attendono. Glidi LaAd inaugurare la settimana sarà il comico Valerio Lundini, che passerà dai racconti sulla propria vita personale agli imminenti impegni professionali, con il programma Le Faccende Complicate, disponibile su RaiPlay e in onda .