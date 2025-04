La Viterbese vince in rimonta e mantiene saldo il quarto posto

Viterbese nella 32esima giornata di campionato. Contro l'Aurelia Antica, in trasferta, la formazione di Gardini conquista tre punti pesanti e lo fa in rimonta. Dopo il gol di Accrachi nel primo tempo, i Leoni la ribaltano alla ripresa con le reti dei soliti Calvigioni e. Viterbotoday.it - La Viterbese vince in rimonta e mantiene saldo il quarto posto Leggi su Viterbotoday.it Gara da sogno per lanella 32esima giornata di campionato. Contro l'Aurelia Antica, in trasferta, la formazione di Gardini conquista tre punti pesanti e lo fa in. Dopo il gol di Accrachi nel primo tempo, i Leoni la ribaltano alla ripresa con le reti dei soliti Calvigioni e.

