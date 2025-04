La Vigor si salva in quarta serie | Antonioli soddisfatto del risultato

Vigor è aritmeticamente salva e mister Mauro Antonioli può tirare un bel sospiro di sollievo. È stato un viaggio lungo e ricco di insidie, ma ciò che conta è la permanenza in quarta serie."La salvezza era la priorità, purtroppo la vittoria sfumata alla fine per colpa della solita amnesia mi ha rovinato la festa - spiega mister Antonioli -. Sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Abbiamo affrontato una squadra con la mente più sgombra della nostra, la Vigor era di certo più bloccata, soprattutto all’inizio. Nella ripresa ho cambiato qualcosa a livello tattico, ho cercato di dare un appoggio a Pesaresi, inserendo Tenkorang. Ho visto delle cose apprezzabili, peccato per il risultato finale. Domenica prossima darò spazio a chi ha giocato un po’ meno, ma onoreremo il nostro impegno", continua il mister rossoblu che conferma di essersi trovato bene nella spiaggia di velluto. Ilrestodelcarlino.it - La Vigor si salva in quarta serie: Antonioli soddisfatto del risultato Leggi su Ilrestodelcarlino.it La fine di una sofferenza durata mesi: laè aritmeticamentee mister Mauropuò tirare un bel sospiro di sollievo. È stato un viaggio lungo e ricco di insidie, ma ciò che conta è la permanenza in."La salvezza era la priorità, purtroppo la vittoria sfumata alla fine per colpa della solita amnesia mi ha rovinato la festa - spiega mister-. Sono felice per i ragazzi, per la società e per i tifosi. Abbiamo affrontato una squadra con la mente più sgombra della nostra, laera di certo più bloccata, soprattutto all’inizio. Nella ripresa ho cambiato qualcosa a livello tattico, ho cercato di dare un appoggio a Pesaresi, inserendo Tenkorang. Ho visto delle cose apprezzabili, peccato per ilfinale. Domenica prossima darò spazio a chi ha giocato un po’ meno, ma onoreremo il nostro impegno", continua il mister rossoblu che conferma di essersi trovato bene nella spiaggia di velluto.

