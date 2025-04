La Valtrebbia merita certezze sull’acqua del Brugneto

Brugneto, a favore della. Ilpiacenza.it - «La Valtrebbia merita certezze sull’acqua del Brugneto» Leggi su Ilpiacenza.it Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) ha depositato oggi un'interrogazione alla Giunta dell'Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti puntuali e aggiornamenti concreti sullo stato dei confronti con la Regione Liguria relativamente al rilascio idrico dalla Diga del, a favore della.

