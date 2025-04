La Top Spin Messina sfida Sassari nell’andata della finale Scudetto

finale Scudetto d’andata. Martedì, alle ore 19, al “PalaLaganà” di Montepiselli (ingresso libero), Top Spin Messina WatchesTogether e Tennistavolo Sassari si affronteranno in gara1, sotto la direzione arbitrale affidata a Massimo De Giorgi e Raffaele D’Ambrogio. Messinatoday.it - La Top Spin Messina sfida Sassari nell’andata della finale Scudetto Leggi su Messinatoday.it È ormai tutto pronto per lad’andata. Martedì, alle ore 19, al “PalaLaganà” di Montepiselli (ingresso libero), TopWatchesTogether e Tennistavolosi affronteranno in gara1, sotto la direzione arbitrale affidata a Massimo De Giorgi e Raffaele D’Ambrogio.

