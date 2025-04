La Tav chiude la regular season a quota 30 | nel weekend scoprirà l’avversaria dei quarti

Bergamonews.it - La Tav chiude la regular season a quota 30: nel weekend scoprirà l’avversaria dei quarti Leggi su Bergamonews.it La TAV Treviglio rimedia una sconfitta indolore con Omegna. Dopo 40? a corrente alternata da parte dei biancoverdi, i piemontesi allungano definitivamente nei 5? conclusivi e conquistano i due punti: 80-74 il finale.Senza Sergio, a casa con la febbre, Treviglio parte con Vecchiola, Restelli, Abega, Zanetti e Marciuš. I cinque di partenza dei piemontesi sono Corgnati, Maruca, Misters, Ferraro e Stepanovic: i rossoverdi mandano a bersaglio le prime sei azioni. Villa chiama time-out (11-4 al 3?), poi ordina la zona, ma Paolini e Misters la bucano dall’arco: al 7? è 19-8. Manenti e Abega riavvicinano i biancoverdi e Reati che sigla il 21-14 sul quale suona la prima sirena.Dopo lo 06 da tre nel primo periodo, la TAV schiera un quinteto piccolo, ma attacca con l’artiglieria pesante. Con 4 triple in due minuti (Alibegovi?-Cagliani-Reati-Alibegovi?) l’inerzia del match è completamente ribaltata: 24-26.

