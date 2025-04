La svolta di Donald Trump adesso il nemico è Putin | Basta attacchi

Donald Trump rilancia il suo ruolo di mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina, dopo un incontro considerato “molto positivo” con Volodymyr Zelensky avvenuto sabato scorso a San Pietro, poco prima del funerale di papa Francesco. Un colloquio che il presidente americano ha descritto con toni quasi entusiastici, parlando dell’”ufficio più bello che abbia mai visto” e di un clima che definisce finalmente costruttivo. “Zelensky è più calmo, vuole un accordo, e credo sia pronto a cedere la Crimea”, ha spiegato Trump di fronte ai giornalisti, confermando tutte le indiscrezioni circolate nelle ore successive all’incontro.L’incontro di San Pietro cambia gli equilibriLa svolta impressa a San Pietro sembra potenzialmente decisiva. Per la prima volta dall’inizio del suo secondo mandato, Trump appare realmente intenzionato a forzare i tempi della pace. Thesocialpost.it - La svolta di Donald Trump, adesso il nemico è Putin: “Basta attacchi” Leggi su Thesocialpost.it rilancia il suo ruolo di mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina, dopo un incontro considerato “molto positivo” con Volodymyr Zelensky avvenuto sabato scorso a San Pietro, poco prima del funerale di papa Francesco. Un colloquio che il presidente americano ha descritto con toni quasi entusiastici, parlando dell’”ufficio più bello che abbia mai visto” e di un clima che definisce finalmente costruttivo. “Zelensky è più calmo, vuole un accordo, e credo sia pronto a cedere la Crimea”, ha spiegatodi fronte ai giornalisti, confermando tutte le indiscrezioni circolate nelle ore successive all’incontro.L’incontro di San Pietro cambia gli equilibriLaimpressa a San Pietro sembra potenzialmente decisiva. Per la prima volta dall’inizio del suo secondo mandato,appare realmente intenzionato a forzare i tempi della pace.

