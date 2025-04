La strage di Monreale il video della lite che precede la sparatoria

Monreale . In un video i momenti prima della sparatoria. Si vedono i colpi casco tra il gruppo arrivato da Palermo e i giovani Monrealesi. Attimi concitati. Diverse le persone presenti in piazza, come diversi sono anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona della sparatoria e le dichiarazioni di una serie di testimoni che sono al vaglio degli inquirenti.

