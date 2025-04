La strage di Lampedusa in un film E la mostra di disegni Vito e gli altri

film "L’ultima isola" che racconta la notte del 3 ottobre 2013 quando, al largo di Lampedusa, otto amici in barca furono protagonisti di uno dei naufragi più tragici della storia del Mediterraneo. Martedì 6 maggio l’inaugurazione della mostra "Vito e gli altri" con i disegni degli alunni delle scuole primarie e medie di Rho. Continua l’impegno del Comune di Rho per non dimenticare la morte di 368 migranti al largo di Lampedusa e il gesto coraggioso di Vito Fiorino e delle altre persone presenti con lui sul suo peschereccio che riuscirono a salvare 46 uomini e una donna. Stasera alle ore 21 nell’auditorium comunale di via Meda ci sarà la proiezione del film che racconta quella notte. In sala ci saranno il regista Davide Lomma e lo stesso Vito Fiorino. "Non è un film sull’immigrazione, o meglio non solo, è un film sul superamento del dolore, sulla trasformazione del dolore in qualcosa d’altro", commenta il regista. Ilgiorno.it - La strage di Lampedusa in un film. E la mostra di disegni “Vito e gli altri” Leggi su Ilgiorno.it Questa sera la proiezione del"L’ultima isola" che racconta la notte del 3 ottobre 2013 quando, al largo di, otto amici in barca furono protagonisti di uno dei naufragi più tragici della storia del Mediterraneo. Martedì 6 maggio l’inaugurazione dellae gli" con idegli alunni delle scuole primarie e medie di Rho. Continua l’impegno del Comune di Rho per non dimenticare la morte di 368 migranti al largo die il gesto coraggioso diFiorino e delle altre persone presenti con lui sul suo peschereccio che riuscirono a salvare 46 uomini e una donna. Stasera alle ore 21 nell’auditorium comunale di via Meda ci sarà la proiezione delche racconta quella notte. In sala ci saranno il regista Davide Lomma e lo stessoFiorino. "Non è unsull’immigrazione, o meglio non solo, è unsul superamento del dolore, sulla trasformazione del dolore in qualcosa d’altro", commenta il regista.

Altre fonti ne stanno dando notizia

In attesa della mostra, Torino celebra James Cameron con una retrospettiva: ecco il programma dei suoi film - Il Museo Nazionale del cinema presenta al Cinema Massimo la retrospettiva "The Art of James Cameron - I film" (21-28 febbraio 2025). Il genio creativo di James Cameron, uno dei più grandi registi, sceneggiatori, produttori contemporanei, verrà celebrato a Torino con la mostra The Art of James... 🔗torinotoday.it

L’arte di James Cameron in mostra a Torino: 300 oggetti originali e 5 perle assolute sui film Aliens, Terminator e Titanic - Torino ospita un evento epocale per gli amanti del cinema e dell’arte: la mostra "The Art of James Cameron", dal 26 febbraio al 16 giugno 2025 al Museo Nazionale del Cinema è un viaggio nel mondo visionario di uno dei registi, sceneggiatori e produttori contemporanei più amati e innovativi. Un... 🔗torinotoday.it

"Il Gattopardo", è polemica sul finale della serie tv. Le differenze col romanzo di Tomasi di Lampedusa e col film di Visconti - Grandi polemiche sulla serie Netflix del “Gattopardo”, tratto dal romanzo storico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. C’è chi rimpiange la perfezione formale del film di Visconti, chi trova la serie più contemporanea. Ma è il finale che ha suscitato un vero putiferio, così diversa dal romanzo. Cosa succede... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vito e gli altri: in mostra i disegni dedicati alle vittime della strage di Lampedusa; FESTIVAL E ARENE 2024; La memoria degli oggetti. Lampedusa, 3 ottobre 2013 la mostra a Milano; Al Mariani i protagonisti del film di Garrone che corre per gli Oscar. Uno stendardo per ricordare Lampedusa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vito e gli altri: in mostra i disegni dedicati alle vittime della strage di Lampedusa - Vito Fiorino presente a Rho anche per la presentazione del film “L’ultima isola” che racconta la notte del 3 ottobre 2013 (mi-lorenteggio.com) Rho, 26 aprile 2025 – Martedì 6 maggio 2025, alle ore 9.0 ... 🔗mi-lorenteggio.com

Naufragio di Lampedusa, quante bugie sulla strage di Capodanno - Anche su quest’ultimo naufragio, della notte del 31 dicembre, come su quello dello scorso settembre a sud di Lampedusa ... ragionamento e alla verità. La strage è in corso. 🔗msn.com