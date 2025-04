La strada per la libertà in 90 foto d’epoca

strada verso la liberazione di Pontremoli, che potè sventolare il tricolore il 27 aprile. Una novantina di foto d’epoca ripercorrono l’illusione del regime e la tragedia della guerra. Sono le immagini della mostra organizzata da Anpi e Istituto Storico della Resistenza Apuana con il patrocinio del Comune pontremolese nell’ex sede del Tribunale in Piazza della Repubblica e inaugurata sabato alla presenza del sindaco Jacopo Ferri del presidente dell’Isra Paolo Bissoli e dell’avvocato Brian Lett, figlio del leggendario maggiore Gordon, comandante del Battaglione Internazionale e di un folto gruppo di visitatori. C’erano anche per l’Anpi Caterina Rapetti con Angelo Angella e Raffaello Nadotti per la sezione di Zeri.La rassegna rimarrà aperta sino alll’11 maggio, si occupa del periodo settembre 1943 - aprile 1945 ma anche del ventennio precedente dalla nascita del primo fascio di combattimento della provincia (13 novembre 1920) alle visita del ministro dell’educazione nazionale Carlo Alberto Biggini (30 maggio 1943). Lanazione.it - La strada per la libertà in 90 foto d’epoca Leggi su Lanazione.it E’ stata lunga laverso la liberazione di Pontremoli, che potè sventolare il tricolore il 27 aprile. Una novantina diripercorrono l’illusione del regime e la tragedia della guerra. Sono le immagini della mostra organizzata da Anpi e Istituto Storico della Resistenza Apuana con il patrocinio del Comune pontremolese nell’ex sede del Tribunale in Piazza della Repubblica e inaugurata sabato alla presenza del sindaco Jacopo Ferri del presidente dell’Isra Paolo Bissoli e dell’avvocato Brian Lett, figlio del leggendario maggiore Gordon, comandante del Battaglione Internazionale e di un folto gruppo di visitatori. C’erano anche per l’Anpi Caterina Rapetti con Angelo Angella e Raffaello Nadotti per la sezione di Zeri.La rassegna rimarrà aperta sino alll’11 maggio, si occupa del periodo settembre 1943 - aprile 1945 ma anche del ventennio precedente dalla nascita del primo fascio di combattimento della provincia (13 novembre 1920) alle visita del ministro dell’educazione nazionale Carlo Alberto Biggini (30 maggio 1943).

