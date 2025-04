La sparatoria a Monreale con tre morti | fermato un ragazzo di 19 anni

Palermotoday.it - La sparatoria a Monreale con tre morti: fermato un ragazzo di 19 anni Leggi su Palermotoday.it I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura del capoluogo nei confronti di un 19enne palermitano accusato dei reati di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuoco. Il giovane è sospettato di aver ucciso a colpi di.

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sparatoria a Monreale, due morti e tre feriti - Le vittime hanno 25 anni e 23 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. 🔗imolaoggi.it

Sparatoria a Monreale, tre morti: sospettato un ragazzo di 19 anni - E' di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Due vittime hanno 26 anni, il terzo 23; i feriti hanno 33 anni e 16 ... 🔗ansa.it

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Fermato un 19enne del quartiere Zen di Palermo - Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato dopo una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza ... 🔗gazzettadelsud.it

Sparatoria a Monreale, tre ragazzi morti e due feriti: sospettati e interrogati da ore un 19enne e un 20enne - I Carabinieri stanno interrogando da ore un 19enne del quartiere Zen di Palermo poiché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante ... 🔗fanpage.it