La Spal trionfa 3-0 contro il Gubbio e si assicura i playout

FERRARA Missione compiuta. La Spal liquida il Gubbio con un secco 3-0 centrando una vittoria che vale oro. I tre punti ottenuti allo stadio Mazza – dove Antenucci e compagni non facevano bottino pieno da oltre cinque mesi – consentono infatti ai biancazzurri di superare in extremis il Milan Futuro (fermato sul pareggio in casa dalla Vis Pesaro) e quindi disputare i playout in posizione privilegiata. La formazione della Spal è quella annunciata, col rientro di Paghera in linea mediana dopo cinque partite ai box. Mister Baldini però deve rivedere i propri piani durante il riscaldamento, quando Fiordaliso avverte un problema al flessore che induce lo staff tecnico a non rischiarlo. Dentro quindi Zammarini, che viene schierato mezz'ala destra arretrando Calapai sulla linea della difesa. Ci si aspetta una Spal subito all'attacco, invece è il Gubbio a partire meglio.

