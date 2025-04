La Spal supera il Milan Futuro | vantaggio in classifica nei play-out

Spal a superare il Milan Futuro ottenendo l’importante vantaggio della classifica in caso di pareggio nei play-out. "Abbiamo fatto una buona gara per novanta minuti – commenta Baldini a bocce ferme – e questo credo sia stato l’aspetto più positivo di tutti, a prescindere dai tre gol fatti. Forse è stata la prima volta in cui abbiamo dominato noi, perché avevamo sempre lasciato prima dei quarti d’ora, dei primi o dei secondi tempi. Oggi la Spal ha fatto la gara dall’inizio alla fine". Un risultato dalla grande importanza nell’ottica degli spareggi: "Volevamo assolutamente avere l’opportunità di superare il Milan per avere il vantaggio della classifica, ma adesso dobbiamo giocare due partite bene. Se andassimo in campo con la speranza di fare due 0-0 sarebbe il più grande errore che potremmo fare. Sport.quotidiano.net - La Spal supera il Milan Futuro: vantaggio in classifica nei play-out Leggi su Sport.quotidiano.net Riesce lare ilottenendo l’importantedellain caso di pareggio nei-out. "Abbiamo fatto una buona gara per novanta minuti – commenta Baldini a bocce ferme – e questo credo sia stato l’aspetto più positivo di tutti, a prescindere dai tre gol fatti. Forse è stata la prima volta in cui abbiamo dominato noi, perché avevamo sempre lasciato prima dei quarti d’ora, dei primi o dei secondi tempi. Oggi laha fatto la gara dall’inizio alla fine". Un risultato dalla grande importanza nell’ottica degli spareggi: "Volevamo assolutamente avere l’opportunità dire ilper avere ildella, ma adesso dobbiamo giocare due partite bene. Se andassimo in campo con la speranza di fare due 0-0 sarebbe il più grande errore che potremmo fare.

