La scienza svela la formula per la giornata perfetta | non più di 6 ore di lavoro 2 con gli amici

giornata perfetta prevede il bilanciamento delle attività: un certo numero di ore da dedicare a famiglia, amici, lavoro, sport.

“Massimo 6 ore di lavoro, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 2 ore in palestra e 1 ora per mangiare”: la formula della “giornata perfetta” secondo la Scienza - Qual è la ricetta per una giornata felice? Se lo sono chiesti i ricercatori dell’Università della British Columbia (UBC) in Canada che, analizzando come migliaia di americani trascorrono il loro tempo, ritengono di aver individuato una vera e propria formula scientifica per la “giornata perfetta“. Lo studio, guidato dallo psicologo sociale Dunigan Folk e pubblicato come pre-print sulla piattaforma PsyArXiv (in attesa quindi di revisione paritaria), offre uno spaccato dettagliato su come l’allocazione del tempo nelle diverse attività quotidiane influenzi il nostro benessere percepito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Narni, la ‘Giornata della Scienza’: “Fusione nucleare: una prospettiva per il futuro?" - Si è svolta nei giorni scorsi, al San Domenico di Narni, la prima parte della "Giornata della Scienza". L'iniziativa era promossa per il diciassettesimo anno dall’Istituto "Gandhi". Il titolo del convegno-seminario era "Fusione nucleare: una prospettiva per il futuro?". Dopo i saluti della... 🔗ternitoday.it

11 febbraio: Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito l'11 febbraio come Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, riconoscendo il ruolo cruciale delle donne nel progresso scientifico e tecnologico. La decisione è stata presa con l'adozione della risoluzione A/C.2/70/L.4/Rev.1, approvata con il sostegno di numerosi Stati membri?. L'articolo 11 febbraio: Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

