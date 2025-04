La Sambenedettese vince il derby contro la Fermana e chiude la stagione in Serie D

Fermana 0SAMB 2Fermana 0 (3-5-1-1): Perri 5; Cocino 5,5, Tafa 5, Karkalis 5,5; Tomassini 4,5, Etchegoyen 5 (20' st Mavrommatis 5,5), Valsecchi 5 (33' st Carosi sv), Brandao 5 (1' st Busato 5,5); Pinzi 5 (16' st Ricci 5); Sardo 5,5. All. SaviniSambenedettese 2 (4-3-3): Semprini 7,5; Chiatante 6 (27' Zini 6), Zoboletti 6,5 (37' st Orlandi sv), Pezzola 6,5, Paolini 6,5; Tataranni 7, Guadalupi 6,5 (37' st Fabbrini sv), D'Eramo 6 (15' st Lulli 6); Kerjota 6,5, Esuepi 6 (28' st Candellori 6), Baldassi 6 All. PalladiniRETI: 20' Tataranni, 29' ZobolettiARBITRO: Passarotti di MantovaNOTE: spettatori 200. Ammoniti Etchegoyen, Brandao, Pezzola. Recupero 1' + 3'Un match quasi surreale, un derby da 200 spettatori sugli spalti per chiudere l'esperienza della Fermana in Serie D oltre ad essere l'ultima trasferta della Samb in stagione, verso la Serie C.

