La Russia potenzia le basi ai confini della Nato e costruisce la nuova cortina di ferro

Russia sembra voler fare capire che la minaccia non solo non è finita, adesso guarda anche all’Europa. Il Wall Street Journal ha rivelato che la Russia sta espandendo le sue basi militari di Petrozavodsk, una località della Carelia che dista soli 160 chilometri dalla Finlandia. L’obiettivo è quello di creare un nuovo quartier generale dell’esercito. Il Cremlino sta ampliando il reclutamento militare, rafforzando la produzione di armi e potenziando le linee ferroviarie nelle zone di confine. Si tratta di una mossa chiaramente in chiave anti Nato, posizionata su quella che è destinata a diventare un’area sempre più ‘calda’: la regione baltica.Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco dall’8 al 10 maggio. Casa Bianca: “Deve essere permanente”Dopo l'ingresso della Finlandia nella Nato, avvenuto nel 2023, Mosca ha iniziato a riorientare la propria postura militare lungo il confine con l'Alleanza atlantica, rispolverando logiche da Guerra Fredda. Quotidiano.net - La Russia potenzia le basi ai confini della Nato e costruisce la nuova cortina di ferro Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – La guerra in Ucraina non è ancora terminata, ma lasembra voler fare capire che la minaccia non solo non è finita, adesso guarda anche all’Europa. Il Wall Street Journal ha rivelato che lasta espandendo le suemilitari di Petrozavodsk, una localitàCarelia che dista soli 160 chilometri dalla Finlandia. L’obiettivo è quello di creare un nuovo quartier generale dell’esercito. Il Cremlino sta ampliando il reclutamento militare, rafforzando la produzione di armi endo le lineeviarie nelle zone di confine. Si tratta di una mossa chiaramente in chiave anti, posizionata su quella che è destinata a diventare un’area sempre più ‘calda’: la regione baltica.Ucraina, Putin dichiara nuovo cessate il fuoco dall’8 al 10 maggio. Casa Bianca: “Deve essere permanente”Dopo l'ingressoFinlandia nella, avvenuto nel 2023, Mosca ha iniziato a riorientare la propria postura militare lungo il confine con l'Alleanza atlantica, rispolverando logiche da Guerra Fredda.

