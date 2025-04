La ‘Rivoluzione Punk’ dei Malamore libertà e ribellione in musica

Malamore sono tornati. Il 25 aprile, in concomitanza con l’Anniversario della Liberazione d’Italia, la band ha, infatti, lanciato Rivoluzione Punk (DIGA Records), singolo che è molto più di una canzone. È un manifesto di libertà, un invito a guardare il mondo con occhi diversi e a combattere per ciò in cui si crede. Con un sound che mescola alternative pop e cantautorato italiano, i Malamore ci ricordano che la rivoluzione parte dal cuore.Rivoluzione Punk suona come il grido di chi rifiuta l’omologazione e sente il peso dell’incoerenza sociale. “Questo brano vuole essere un manifesto, un inno per riprendersi la libertà di pensiero, che negli ultimi tempi sentiamo venga sempre più negata”, ci racconta la band. “Tuttavia, non vogliamo entrare troppo nello specifico del significato della canzone: crediamo sia riduttivo spiegarla a parole. Leggi su Funweek.it sono tornati. Il 25 aprile, in concomitanza con l’Anniversario della Liberazione d’Italia, la band ha, infatti, lanciato Rivoluzione Punk (DIGA Records), singolo che è molto più di una canzone. È un manifesto di, un invito a guardare il mondo con occhi diversi e a combattere per ciò in cui si crede. Con un sound che mescola alternative pop e cantautorato italiano, ici ricordano che la rivoluzione parte dal cuore.Rivoluzione Punk suona come il grido di chi rifiuta l’omologazione e sente il peso dell’incoerenza sociale. “Questo brano vuole essere un manifesto, un inno per riprendersi ladi pensiero, che negli ultimi tempi sentiamo venga sempre più negata”, ci racconta la band. “Tuttavia, non vogliamo entrare troppo nello specifico del significato della canzone: crediamo sia riduttivo spiegarla a parole.

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Rivoluzione Punk” è il nuovo singolo dei Malamore: la libertà come atto di resistenza - I MALAMORE escono il 25 aprile con il nuovo singolo per DIGA Records, “Rivoluzione Punk”, il manifesto del partito dei Malamore, perché il mondo può essere ancora guardato da un punto di vista diverso. Il 25 aprile esce Rivoluzione Punk: il grido di libertà dei Malamore Il 25 aprile 2025, nel giorno simbolico della Liberazione d’Italia, i Malamore pubblicano il loro nuovo singolo Rivoluzione Punk, distribuito da DIGA Records. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Rivoluzione nella scuola in Thailandia: libertà per i capelli degli studenti, potranno andare in classe anche con lunghe acconciature - La Thailandia segna un importante passo avanti nel campo dei diritti degli studenti con l'abolizione di una storica direttiva ministeriale. Il Tribunale amministrativo supremo ha ufficialmente archiviato la circolare del 1975 che per mezzo secolo ha imposto rigide restrizioni sulle acconciature degli studenti nelle scuole thailandesi. L'articolo Rivoluzione nella scuola in Thailandia: libertà per i capelli degli studenti, potranno andare in classe anche con lunghe acconciature sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

1975: scocca a Londra la scintilla della rivoluzione punk - Una gigantesca insegna in soffice gomma rosa con tre sole lettere: SEX. Inizia al 430 di King’s Road a Londra la rivoluzione punk, un blitz durato tre anni, nato tra le quattro mura di un negozio che aveva come slogan “abbigliamento in latex per ufficio”. Pelle, borchie, catene, spille da balia infilate nella pelle, capelli trasformati in creste colorate, t-shirt strappate, suggestioni bondage e un’idea folle: elevare a mainstream l’estetica oscura del feticismo sessuale. 🔗panorama.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Essere liberi: ecco la «Rivoluzione Punk» dei Malamore; “Rivoluzione Punk” è il nuovo singolo dei Malamore: la libertà come atto di resistenza; Musica, i MALAMORE tornano con Rivoluzione Punk, il manifesto del 'partito' della band salentina; -. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia