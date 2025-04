La riqualificazione del Nestor va avanti

riqualificazione Teatro comunale Nestor: nessuna revoca del finanziamento. Gli uffici tecnici comunali, infatti, comunicano che il procedimento prosegue nel rispetto delle norme di legge.Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto. Frosinonetoday.it - La riqualificazione del Nestor va avanti Leggi su Frosinonetoday.it Teatro comunale: nessuna revoca del finanziamento. Gli uffici tecnici comunali, infatti, comunicano che il procedimento prosegue nel rispetto delle norme di legge.Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto.

