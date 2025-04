La Regione Toscana rafforza la presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino

Regione Toscana rafforza la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 15 al 19 maggio nella sede storica del Lingotto Fiere. Le tante iniziative sono state presentate oggi (28 aprile) a palazzo Strozzi Sacrati a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della commissione cultura dell'assemblea legislativa Cristina Giachi e il presidente della giunta Eugenio Giani.Un'occasione unica per valorizzare la cultura e la creatività regionale e promuovere le molteplici realtà territoriali anche a livello Internazionale. Per questo dopo il successo della scorsa edizione, raddoppiano, e saranno due i treni che porteranno circa 800 lettori al Salone nella giornata di sabato 17 maggio. Il primo partirà alle 6 e 25 da Livorno, fermerà a Pisa e arriverà a Torino alle 10 e 25.

