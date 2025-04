La radio vince la prova Papa

radio Rai, che è partita forse sottotono ma poi ha mostrato di essere davvero la radio pubblica, gli altri network hanno un'altra volta dimostrato che nessun media è più social della radio Ilgiornale.it - La radio vince la "prova Papa" Leggi su Ilgiornale.it Al di là diRai, che è partita forse sottotono ma poi ha mostrato di essere davvero lapubblica, gli altri network hanno un'altra volta dimostrato che nessun media è più social della

La Pianese ci prova fino all'ultimo ma vince la Spal: 0-1 - Piancastagnaio (Siena), 11 marzo 2025 – Terzo ko di fila per 1-0 per una Pianese sfortunata che cede a una Spal più determinata. Inizio scoppiettante: D’Orazio (4’) ci prova subito ma Boer è attento. La risposta bianconera è sul destro di Mignani tre minuti dopo. Il bomber senese impegna Galeotti in un bell’intervento volante. Gara aperta con due squadre che tentano di giocare con insistenza nella metà campo avversaria. 🔗lanazione.it

Un Vinitaly a prova di dazi. La fiera italiana del vino vince la sfida con ProWein e Wine Paris - L'edizione 2025 è diventata anche una vetrina di nuovi trend: dai vini no alcol ai Piwi passando per i naturali. Giudizio quasi unanime: "Una fiera in gran forma: orientata al business, ma senza rinunciare allo stile italiano" 🔗gamberorosso.it

Seconda prova di qualificazione agli Assoluti: il foggiano Iandolo vince nel fioretto - Dopo la vittoria di sabato a Catania di Francesco Bonsanto nella sciabola maschile, arriva un altro successo per la scherma pugliese da Rovigo (quindi per la Zona 1) nella seconda prova di qualificazione Assoluti per le due armi convenzionali il foggiano Francesco Pio Iandolo, in forza al Centro... 🔗foggiatoday.it

Il Papa, vivo periodo di prova ma Dio non mi abbandona - (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 16 MAR - "Sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti ... Lo scrive il Papa nel testo dell'Angelus. "Quanta luce risplende, in questo senso, negli ... 🔗msn.com

La voce di Radio Vaticana annuncia la morte di Papa Francesco in radiovisione - Massimiliano Menichetti ha comunicato in radiovisione la scomparsa di Papa Francesco, con un annuncio sobrio e toccante dalla sede della Radio Vaticana, di cui è responsabile. “Un dolore ... 🔗repubblica.it

Papa “Sto affrontando un periodo di prova” - ROMA (ITALPRESS) – “Sto affrontando un periodo di prova e mi unisco a tanti fratelli ... che riflettono un raggio del suo amore”. Così Papa Francesco nel testo dell’Angelus che verrà ... 🔗msn.com