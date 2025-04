La quinta Camminata per i Bambini fa tappa a Concordia Sagittaria

quinta Camminata per i Bambini a Concordia Sagittaria: un viaggio di solidarietà lungo 900 chilometri, iniziato il 25 aprile a Burlo Garofolo di Trieste. Alla sua nuova edizione la Camminata per i Bambini – Percorso di solidarietà è un’iniziativa che unisce sport, impegno civile e speranza. Il. Veneziatoday.it - La quinta Camminata per i Bambini fa tappa a Concordia Sagittaria Leggi su Veneziatoday.it Laper i: un viaggio di solidarietà lungo 900 chilometri, iniziato il 25 aprile a Burlo Garofolo di Trieste. Alla sua nuova edizione laper i– Percorso di solidarietà è un’iniziativa che unisce sport, impegno civile e speranza. Il.

La quinta Camminata per i Bambini fa tappa a Concordia Sagittaria; 900 chilometri a piedi per i bimbi malati passando anche per Aquileia e Palazzolo dello Stella; Rete antiviolenza Adda Martesana Viola, domenica 27 ottobre 2024 la quinta Camminata non competitiva; Basta femminicidi. Tutti in marcia il 27 ottobre. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La quinta Camminata per i Bambini fa tappa a Concordia Sagittaria - Oggi, 28 aprile, il percorso di solidarietà partito il 25 aprile dall'Irccs di Burlo Garofolo a Trieste, ha toccato il comune veneziano e proseguirà per compiere 900 chilometri fino a Genova, all’ospe ... 🔗veneziatoday.it

