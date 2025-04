La Promessa anticipazioni 28 aprile 2025 | arriva un nuovo ospite alla tenuta

Promessa, che andrà in onda lunedì 28 aprile 2025? Tante le novità e i colpi di scena, a partire dal fatto che alla tenuta arriva un nuovo ospite. La puntata de La Promessa di lunedì 28 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: alla tenuta arriverà un nuovo ospite. Vera è sempre più infastidita alle pressioni della madre e Don Lorenzo deve dire una cosa molto importante a Don Alonso. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La Promessa, Tra Cruz e Don Alonso continua la tensione, mentre Don Romulo parla con Jana mettendola in guardia, dicendole che deve stare molto attenta per la sua relazione con . Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 28 aprile 2025: arriva un nuovo ospite alla tenuta Leggi su Movieplayer.it Cosa succederà nella puntata de La, che andrà in onda lunedì 28? Tante le novità e i colpi di scena, a partire dal fatto cheun. La puntata de Ladi lunedì 28andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima dellearriverà un. Vera è sempre più infastidita alle pressioni della madre e Don Lorenzo deve dire una cosa molto importante a Don Alonso. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Tra Cruz e Don Alonso continua la tensione, mentre Don Romulo parla con Jana mettendola in guardia, dicendole che deve stare molto attenta per la sua relazione con .

Cosa riportano altre fonti

La Promessa, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025: la misteriosa Julia arriva nella tenuta - © RTVEUn misterioso nuovo ingresso sarà al centro delle prossime puntate de La Promessa. Nella tenuta si presenterà infatti la giovane Julia Valdes con il fine di restituire a Martina de Lujan un orecchino che ha perso nel corso della merenda. Tuttavia, in seguito ad uno strano svenimento, Julia riceverà ospitalità per qualche tempo nella residenza e comincerà ad interessarsi stranamente a Curro de la Mata. 🔗davidemaggio.it

La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 28 Aprile al 2 Maggio 2025: Manuel Chiede A Jana Di Sposarlo! - La Promessa, anticipazioni puntate dal 28 aprile al 2 maggio 2025: Manuel chiede a Jana di sposarlo. I due iniziano a preparare i dettagli per fare in modo di sposarsi presto in gran segreto! La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 28 aprile al 2 maggio 2025, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra Jana e Manuel. I due vorranno finalmente ufficializzare la loro unione con un matrimonio, soprattutto adesso che anche Romulo è al corrente della loro storia d’amore. 🔗uominiedonnenews.it

La Promessa Anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025: Jana pronta a sposare Manuel ma prima deve dirgli tutta la verità! - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 28 aprile al 4 maggio 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Promessa, anticipazioni 28 aprile 2025: arriva un nuovo ospite alla tenuta; La Promessa, le anticipazioni della puntata di domani 28 aprile 2025; La Promessa: anticipazioni ad lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio! Jana sposerà Manuel?; La promessa, le trame della settimana dal 28 aprile al 4 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La Promessa Anticipazioni 28 aprile 2025: Don Lorenzo sconvolge Alonso mentre alla tenuta arriva una nuova misteriosa giovane - Don Lorenzo affilerà i suoi coltelli e per Don Alonso non sarà più lo stesso. Nella puntata de La Promessa in onda il 28 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il Capitano deciderà di confidare al marc ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni 28 aprile 2025: arriva un nuovo ospite alla tenuta - La puntata de La Promessa di lunedì 28 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: alla tenuta arriverà un nuovo ospite. Vera è sempre più infastidita alle pressi ... 🔗msn.com

La Promessa: anticipazioni ad lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio! Jana sposerà Manuel? - La cameriera è pronta a sposare Manuel, ma quest'ultimo deve dirgli prima tutta la verità. Ecco cosa vedremo nei nuovi episodi ... 🔗serial.everyeye.it