La prima corsa di spermatozoi al mondo ha un vincitore | le immagini della “sperm race”

prima gara di spermatozoi al mondo. Due studenti universitari si sono sfidati su un circuito lungo circa 20 centimetri. Il pubblico ha seguito tutto grazie a un microscopio. L'evento è stato trasmesso anche in streaming. Non è solo goliardia universitaria: secondo gli organizzatori l'obiettivo dell'evento è fare sensibilizzazione sulla fertilità maschile. Leggi su Fanpage.it Un gruppo di giovani imprenditori ha organizzato a Los Angeles lagara dial. Due studenti universitari si sono sfidati su un circuito lungo circa 20 centimetri. Il pubblico ha seguito tutto grazie a un microscopio. L'evento è stato trasmesso anche in streaming. Non è solo goliardia universitaria: secondo gli organizzatori l'obiettivo dell'evento è fare sensibilizzazione sulla fertilità maschile.

