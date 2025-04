La prenotazione non è andata a buon fine il bonifico del viaggio è da rifare Ma non è vero Famiglie parmigiane truffate

Parmatoday.it - "La prenotazione non è andata a buon fine, il bonifico del viaggio è da rifare". Ma non è vero. Famiglie parmigiane truffate Leggi su Parmatoday.it Con il lungo ponte 1° maggio alle porte, si apprestano a viaggiare milioni di persone. Parmigiani compresi. Secondo l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, il 16,2% degli italiani si prepara a partire per quattro giorni. E scatta l'allarme legato alle truffe online, che colpiscono in.

