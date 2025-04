La potente protesta di Lecce per aver giocato dopo la morte della sua fisio

Tre giorni fa, nel precedente Atalanta – Lecce Questo dovrebbe essere giocato venerdì scorso, Graziano Fiorita Morì improvvisamente nella camera d'albergo dove fu concentrato il Salento Club. Aveva 47 anni. Il gioco ha rinviato, ovviamente . ma solo fino a domenica. Solo 72 ore dopo. Il Lecce ha protestato, i fan di Atalanta li hanno supportati . ma Il gioco è finito per giocare. La serie A Lega ha rifiutato di rimandare la partita (Sebbene Atalanta sia fuori dall'Europa e Coppa Italia) e la minaccia di perdere 3-0 era troppo grave per un club che sta cercando di salvare la categoria.La risposta del club di Lecce, dopo aver confermato il suo viaggio, è stata chiara: "Giocheremo al gioco di" valori calpestati ", ma lo faremo con una camicia bianca anonima, che non ci rappresenta, senza colori, creste o loghi".

Lecce protesta ma pareggia a Bergamo nel ricordo di Graziano - BERGAMO (ITALPRESS) – Finisce 1-1 la sfida tra Atalanta e Lecce nel ricordo di Graziano Fiorita, membro dello staff dei salentini scomparso giovedì. I bergamaschi non sfruttano la frenata da parte dell'Inter ma si portano a -6 dai nerazzurri campioni d'Italia in carica; i giallorossi muovono la classifica e fanno un piccolo passo avanti verso la salvezza. Tutto è ancora aperto, nel prossimo turno ci sarà la sfida casalinga col Napoli. 🔗iltempo.it

Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita - Lecce in maglia bianca contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita 🔗notizie.virgilio.it

Lecce, clamorosa protesta con l’Atalanta: maglia bianca senza stemmi e loghi! - Il Lecce ha pubblicato una lettera in vista della sfida contro l'Atalanta. Il club ha voluto esprimere ancora una volta la vicinanza al fisioterapista Graziano Fiorita, deceduto nei giorni scorsi in s ... 🔗tuttosport.com

