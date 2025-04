La pizza diventa ponte culturale tra Napoli e Berlino

pizza napoletana, gli ingredienti di qualità utilizzati da chef pizzaioli partenopei protagonisti di progetti esportati nel mondo e omaggi ad artisti napoletani, pensato per Berlino. Il 'pizza Fest Berlin', alla sua prima edizione, nasce con una stima di. Napolitoday.it - La pizza diventa ponte culturale tra Napoli e Berlino Leggi su Napolitoday.it Un percorso di conoscenza attraverso lanapoletana, gli ingredienti di qualità utilizzati da chefioli partenopei protagonisti di progetti esportati nel mondo e omaggi ad artisti napoletani, pensato per. Il 'Fest Berlin', alla sua prima edizione, nasce con una stima di.

Su altri siti se ne discute

Cina: Shanghai, scuola serale diventa salone culturale per stranieri - In una scuola serale sull’arte del te’ a Shanghai, molti studenti internazionali si riuniscono per approfondire la propria comprensione della storia e dell’etichetta legate alla cultura del te’ cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6086883/6086883/2025-04-11/cina-shanghai-scuola-serale-diventa-salone-culturale-per-stranieri Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Un ponte culturale tra San Salvo e Alicante: visita della delegazione spagnola - Ieri, 25 marzo, il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis ha accolto in Comune una delegazione spagnola dell'università permanente di Alicante, arrivata in Abruzzo nell'ambito del progetto "Scambio culturale Erasmus+ Educazione degli adulti". L'incontro ha favorito un ricco confronto... 🔗chietitoday.it

Residence Galileo e Voci di Ballatoio: quando il racconto diventa un ponte tra vite diverse - Rocca Priora – L’incontro avvenuto presso Galileo ha segnato l’inizio di un progetto emozionante e profondamente umano. Due volontari dell’associazione che cura la realizzazione del giornale “Voci di Ballatoio” del carcere di Velletri, Nicolò Sorriga e Paola Anelli, hanno portato la loro esperienza e la voce dei detenuti al centro di un dialogo che promette di arricchire entrambe le realtà coinvolte. 🔗ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La pizza diventa ponte culturale tra Napoli e Berlino; “Fermentum”, Andrea Bava porta la pizza nei ristoranti custodi di un pezzo di storia dell’Umbria; Sellano Festeggia il Primo Anniversario del Ponte Tibetano: Un Weekend di Avventura, Cultura e Tradizioni; Caponi Brothers: un emozionante debutto a Berlino nel segno di Pino Daniele. 🔗Ne parlano su altre fonti

Daniele,De Simone,Loren:ponte Berlino-Napoli con cultura e pizza - Un ponte tra Berlino e Napoli nel segno della cultura partenopea e della pizza: è l'obiettivo del Pizza Fest Berlin che annuncia tra il 23 ed il 25 maggio la sua start edition allestita nel Napoleon K ... 🔗ansa.it

Pizza Fest Berlin 2025: tre giorni di cultura napoletana, gastronomia, musica e spettacolo - Dal 23 al 25 maggio 2025, Berlino ospiterà la prima edizione del Pizza Fest Berlin, una manifestazione che vuole essere un ponte culturale tra la capitale tedesca e la cultura napoletana. L’evento si ... 🔗ilmitte.com

Pizza Fest Berlin: un ponte tra Napoli e la Germania nel segno del gusto e della cultura - Un ponte tra Berlino e Napoli nel segno della cultura partenopea e della pizza: è l’obiettivo del Pizza Fest Berlin che annuncia tra il 23 ed il 25 maggio la sua start edition allestita nel Napoleon K ... 🔗ildenaro.it