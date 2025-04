Ilgiorno.it - La pietra dello scandalo. Abusi sui minori a Seregno. Don Samuele condannato

Per 5 anni non potrà fare il prete. Per dieci non potrà nemmeno confessare. Per tutta la vita non potrà avere a che fare con altri ragazzini. In attesa dell’inchiesta penale aperta alla Procura di Monza, ci è andato giù pesante il Tribunale ecclesiastico con donMarelli, il sacerdote in servizio per anni ae sospeso per presunte molestie nei confronti dei ragazzi che frequentavano l’oratorio.Atteggiamenti poco consoni, apprezzamenti, contatti. "Facciamo la doccia nudi tutti assieme" alcune delle frasi che rivolgeva ai ragazzi. Almno una ventina i casi raccolti. Dopo le reprimende pronunciate di recente all’arcivescovo di Milano, Mario Delpini ("la nostra Chiesa è ferita") è arrivata la sentenza con cui si è concluso il primo grado di giudizio del processo canonico, nel quale donMarelli era imputato disessuali sui ragazzini in oratorio.