La piazza è arancionera Festa per la Cbf in serie A

piazza della Libertà tenendo la coppa vinta a Messina nella finale playoff. In passerella hanno sfilato le giocatrici della società del capoluogo con il diesse Maurizio Storani che ha presentato i protagonisti della stagione: dalle ragazze a coach Valerio Lionetti e al suo staff fino ai collaboratori del club. In bella mostra la coppa vinta nei playoff in cui la squadra ha superato gli ostacoli Itas Trentino e Messina. "Sono arrivati forti fino in Sicilia – ha detto Fiesoli – il vostro calore e affetto, li abbiamo sentiti su di noi che avete seguito la partita sul maxischermo montato al Fontescodella". Soddisfatta la dirigenza che ha ringraziato la famiglia Balducci per il sostegno a questa splendida realtà. Ilrestodelcarlino.it - La piazza è arancionera. Festa per la Cbf in serie A Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Abbiamo riportato Macerata nell’A1 del volley femminile". È quanto ha detto Alessia Fiesoli, capitana della Cbf Balducci, indella Libertà tenendo la coppa vinta a Messina nella finale playoff. In passerella hanno sfilato le giocatrici della società del capoluogo con il diesse Maurizio Storani che ha presentato i protagonisti della stagione: dalle ragazze a coach Valerio Lionetti e al suo staff fino ai collaboratori del club. In bella mostra la coppa vinta nei playoff in cui la squadra ha superato gli ostacoli Itas Trentino e Messina. "Sono arrivati forti fino in Sicilia – ha detto Fiesoli – il vostro calore e affetto, li abbiamo sentiti su di noi che avete seguito la partita sul maxischermo montato al Fontescodella". Soddisfatta la dirigenza che ha ringraziato la famiglia Balducci per il sostegno a questa splendida realtà.

Approfondimenti da altre fonti

Festa della donna a Prato, nuovo appuntamento in Piazza delle Carceri per bambini e adulti - Prato, 6 marzo 2025 - Sabato 8 marzo torna in Piazza delle Carceri il progetto pensato dall'amministrazione comunale, in collaborazione con diverse realtà cittadine, per portare le famiglie in centro predisponendo delle piazze adatte ai bambini e stavolta è dedicato alla festa della donna. Dalle 15:30 ecco tante attività a cui i più piccoli potranno partecipare insieme agli adulti. Attività che sono state organizzate dal Comune di Prato insieme a Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di Essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis Prato, biblioteca Lazzerini e Associazione italiana Dislessia – ... 🔗lanazione.it

Festa rinviata "Con successo" in piazza Salotto - “Piazza della Rinascita affollata in una bella giornata di sole, con la musica e tanti bambini in maschera”. Si è aperta così la festa dedicata al Carnevale voluta dall'assessorato agli Eventi del Comune di Pescara, guidato da Alfredo Cremonese. Una giornata intera dedicata alle maschere e al... 🔗ilpescara.it

Hobbisti in piazza a Pozzuoli: festa dell’artigianato tra luci e addobbi di San Valentino - Tempo di lettura: 2 minutiTornano gli hobbisti in piazza a Pozzuoli. Questa volta lo faranno in un’atmosfera particolare e suggestiva, realizzata per festeggiare San Valentino. Frecce di Cupido e cuori illuminati faranno da particolare sfondo alla fiera di HobbArt che domenica 9 febbraio porterà in piazza oltre quaranta artigiani. Borse, collanine, bracciali, indumenti, gadget, pupazzi, quadretti, oggetti in ceramica e bigiotteria: innumerevoli saranno i prodotti in esposizione realizzati dai primi hobbisti dell’area flegrea. 🔗anteprima24.it

Su questo argomento da altre fonti

La piazza è arancionera. Festa per la Cbf in serie A; Cbf Balducci, ora si fa festa: domani l’abbraccio della città, mercoledì in Regione; CBF Balducci HR promossa in Serie A1, festa in piazza e ricevimenti in Comune e in Regione; Esplode il Forum: festa arancionera per il ritorno in A1 della CBF Balducci HR (FOTO). 🔗Ne parlano su altre fonti

La piazza è arancionera. Festa per la Cbf in serie A - Le ragazze della pallavolo hanno celebrato il traguardo della promozione. La capitana Fiesoli: abbiamo riportato Macerata al top del volley femminile. 🔗ilrestodelcarlino.it

Esplode il Forum: festa arancionera per il ritorno in A1 della CBF Balducci HR (FOTO) - Sport Macerata Esplode il Forum: festa arancionera per il ritorno in A1 della CBF Balducci HR () di Picchio News Stampa PDF La CBF Balducci HR Macerata scrive un’altra pagina indimenticabile ... 🔗informazione.it