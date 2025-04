La penultima serata del Corallo | Un altro gran finale il 17 maggio

serata che, a sorpresa, non sarà l’ultima. Con grande e immenso rammarico i gestori del Corallo, storica discoteca di Scandiano, avevano annunciato la chiusura del locale per maggio 2025 e, per celebrare i tanti ricordi, era stato organizzato e pubblicizzato sui propri canali social un finale alla grande, a ingresso libero, la sera di sabato scorso, 26 aprile, con il dj Bruno Bocedi che ha accompagnato il Corallo nel periodo migliore, quello dell’esplosione della musica rock tra gli anni 80 e gli anni 2000.Una serata da tutto esaurito che ha riservato però una sorpresa finale, ovvero un’ulteriore ultima data per ballare le migliori hit che hanno accompagnato i giovani durante ben settantaquattro anni di attività, dal 1951 al 2025, vissuti alla grande grazie a Guelfo Zambelli e ai figli Giorgio e Gianni, che lo hanno ereditato nel 1981 e portato avanti fino ad oggi. Ilrestodelcarlino.it - La (penultima) serata del Corallo: "Un altro gran finale il 17 maggio" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un’ultimache, a sorpresa, non sarà l’ultima. Conde e immenso rammarico i gestori del, storica discoteca di Scandiano, avevano annunciato la chiusura del locale per2025 e, per celebrare i tanti ricordi, era stato organizzato e pubblicizzato sui propri canali social unallade, a ingresso libero, la sera di sabato scorso, 26 aprile, con il dj Bruno Bocedi che ha accompagnato ilnel periodo migliore, quello dell’esplosione della musica rock tra gli anni 80 e gli anni 2000.Unada tutto esaurito che ha riservato però una sorpresa, ovvero un’ulteriore ultima data per ballare le migliori hit che hanno accompagnato i giovani durante ben settantaquattro anni di attività, dal 1951 al 2025, vissuti allade grazie a Guelfo Zambelli e ai figli Giorgio e Gianni, che lo hanno ereditato nel 1981 e portato avanti fino ad oggi.

Se ne parla anche su altri siti

CANALE 5 OFFRE UNA PRIMA SERATA A LORELLA CUCCARINI MA LEI SOGNA QUALCOS’ALTRO - Canale 5 sta vivendo una delle peggiori crisi di ascolti e identità dalla sua nascita. Qualcosa bisogna fare per invertire la rotta e uno dei nomi su cui puntare è quello di Lorella Cuccarini. La celebre showgirl da qualche anno è tra le più apprezzate prof di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi che sforna ogni stagione nuovi talenti del ballo e del canto. Ora Mediaset ha proposto alla Cuccarini di tornare in prima serata con un non meglio precisato “format”, così riferisce Oggi. 🔗bubinoblog

CANALE 5 OFFRE UNA PRIMA SERATA A LORELLA CUCCARINI MA LEI SOGNA QUALCOS’ALTRO - Canale 5 sta vivendo una delle peggiori crisi di ascolti e identità dalla sua nascita. Qualcosa bisogna fare per invertire la rotta e uno dei nomi su cui puntare è quello di Lorella Cuccarini. La celebre showgirl da qualche anno è tra le più apprezzate prof di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi che sforna ogni stagione nuovi talenti del ballo e del canto. Ora Mediaset ha proposto alla Cuccarini di tornare in prima serata con un non meglio precisato “format”, così riferisce Oggi. 🔗bubinoblog

Sanremo: per penultima serata record storico share - Sanremo (Imperia), 15 feb. (LaPresse) – La serata Cover di ieri del Festival di Sanremo centra un record storico: il 70.8% di ieri è il più alto dell’era Auditel per una penultima serata della kermesse. Questo tenendo conto della total audience. Sul fronte degli ascolti della tv tradizione il dato scende al 70.4%, migliorando in ogni caso il record stabilito lo scorso anno nella quarta serata del Festival di Amadeus (67. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

La (penultima) serata del Corallo: Un altro gran finale il 17 maggio; I diari di Caro Diario: ovvero il mio faccia a faccia da non taggare nè condividere con Moretti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La (penultima) serata del Corallo: "Un altro gran finale il 17 maggio" - Un’ultima serata che, a sorpresa, non sarà l’ultima. Con grande e immenso rammarico i gestori del Corallo, storica discoteca di Scandiano, avevano annunciato la chiusura del locale per maggio 2025 e, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Game over: la mitica discoteca Corallo chiude i battenti. VIDEO - “Nessun altro sarà mai come ... Oggi tocca al Corallo. I proprietari, negli anni scorsi, avevano anche tentato la vendita. Poi la decisione di chiudere definitivamente ma prima un’ultima serata per ... 🔗reggionline.com