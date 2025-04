La pedalata Bimbimbici per grandi e piccini per sensibilizzare sulla sicurezza stradale

Bimbimbici", manifestazione nazionale di Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L'iniziativa si concretizza in una pedalata in sicurezza lungo le vie. Ravennatoday.it - La pedalata "Bimbimbici" per grandi e piccini per sensibilizzare sulla sicurezza stradale Leggi su Ravennatoday.it Domenica 11 maggio, a Russi torna "", manifestazione nazionale di Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. L'iniziativa si concretizza in unainlungo le vie.

