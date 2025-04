La nave Vespucci farà sosta nella baia di Giardini Naxos grande attesa per Ambasciata galleggiante d' Italia

grande attesa nella cittadina turistica per l'arrivo della nave "Vespucci", previsto per sabato (3 maggio). Dal 14 gennaio scorso, l’Amministrazione comunale di Giardini Naxos ha presentato istanza affinché la nave "Vespucci" inserisse nel suo periplo tra i mari una sosta nel suo golfo.A. Messinatoday.it - La nave "Vespucci" farà sosta nella baia di Giardini Naxos, grande attesa per “Ambasciata galleggiante” d'Italia Leggi su Messinatoday.it cittadina turistica per l'arrivo della", previsto per sabato (3 maggio). Dal 14 gennaio scorso, l’Amministrazione comunale diha presentato istanza affinché la" inserisse nel suo periplo tra i mari unanel suo golfo.A.

Le notizie più recenti da fonti esterne

"Nave Vespucci nel porto, conferma della centralità mediterranea di Brindisi" - BRINDISI - Successo per la nave Amerigo Vespucci, nel porto interno di Brindisi. Il veliero della Marina Militare, reduce dal successo del tour mondiale, sosterà "affacciata" su viale Regina Margherita, da oggi (sabato 12) a martedì 15 aprile, nella sesta tappa del tour del Mediterraneo. Toccherà... 🔗brindisireport.it

Visita della nave Amerigo Vespucci a Ortona, organizzate le misure di sicurezza e l'accesso per la tappa del Tour Mediterraneo - Discutere delle iniziative in corso da parte delle istituzioni coinvolte riguardo alla presenza della nave Amerigo Vespucci nel porto di Ortona, dove farà tappa dal 4 al 6 aprile prossimi, nell'ambito del Tour Mediterraneo organizzato dal Ministero della Difesa. Questo l'oggetto della riunione... 🔗chietitoday.it

Quando arriva la Amerigo Vespucci a Ortona e dove ormeggia la nave: date e orari delle visite a bordo - Ortona é pronta ad accogliere l’Amerigo Vespucci. La nave scuola della Marina Militare sarà ormeggiata alla Banchina Nord Nuova del porto del comune abruzzese dal 4 al 6 aprile. Le visite saranno possibili solo in determinati giorni e orari.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

