La nave rigassificatrice conclude la fase di collaudo | quando inizia l’attività

nave rigassificatrice BW Singapore, ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Ravenna, ha concluso con successo e nel pieno rispetto dei tempi previsti le attività di commissioning dell’impianto propedeutiche all’avvio delle operazioni commerciali.Una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, nel corso del mese di maggio avrà inizio l’attività di rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva, ai sensi di quanto previsto dal quadro regolatorio vigente.La nave rigassificatrice BW Singapore, acquistata da Snam nel luglio 2022, è dotata – come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino - di una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi. Con la sua entrata in esercizio, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas, che potrà così essere soddisfatta attraverso un vettore che garantisce ampia diversificazione delle rotte d’approvvigionamento. Ilrestodelcarlino.it - La nave rigassificatrice conclude la fase di collaudo: quando inizia l’attività Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 28 aprile 2025 – LaBW Singapore, ormeggiata a 8,5 chilometri al largo di Ravenna, ha concluso con successo e nel pieno rispetto dei tempi previsti le attività di commissioning dell’impianto propedeutiche all’avvio delle operazioni commerciali.Una volta ricevute le ultime autorizzazioni da parte delle Istituzioni competenti, nel corso del mese di maggio avrà iniziodi rigassificazione con la messa a disposizione della capacità tramite procedure di asta competitiva, ai sensi di quanto previsto dal quadro regolatorio vigente.LaBW Singapore, acquistata da Snam nel luglio 2022, è dotata – come l’Italis Lng già in esercizio a Piombino - di una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi. Con la sua entrata in esercizio, la capacità di rigassificazione complessiva del Paese sale a 28 miliardi di metri cubi all’anno, volume uguale a quanto importato dalla Russia nel 2021 e pari al 45% della domanda nazionale di gas, che potrà così essere soddisfatta attraverso un vettore che garantisce ampia diversificazione delle rotte d’approvvigionamento.

Se ne parla anche su altri siti

La nave rigassificatrice a Ravenna. Venier: "Decisivo per la sicurezza energetica dell'Italia" - La nave rigassificatrice acquistata da Snam attracca a Ravenna. Può rigassificare 5 miliardi di metri cubi l’anno di gas 🔗ilgiornale.it

Ravenna, arriva la nave rigassificatrice: ecco quando - Ravenna, 8 febbraio 2025 – La nave rigassificatrice BW Singapore arriverà dalla Spagna al porto di Ravenna il 25 febbraio prossimo. Snam ha completato la piattaforma a cui ormeggerà, al largo di Punta Marina, in Adriatico, e ha svolto un primo sopralluogo con Capitaneria di Porto, Sers, Gruppo Ormeggiatori e Corpo Piloti. Per la metà di marzo è attesa la prima carrier con il carico di Gnl necessario per il raffreddamento dell’impianto, che entrerà in funzione, come da programma, tra fine marzo e inizio aprile e ha visto impegnate le aziende Rosetti Marino, Micoperi e Saipem. 🔗ilrestodelcarlino.it

Trieste, si conclude la tappa del tour di Nave Amerigo Vespucci - Grande successo per il rientro in Italia di Nave Amerigo Vespucci, accolta a Trieste, dopo 20 mesi di navigazione, da oltre 45mila persone che hanno avuto l’occasione di visitare lo storico veliero e il “Villaggio IN Italia”. A Trieste, tappa che ha segnato l’inizio del Tour Mediterraneo dello storico veliero della Marina Militare, continua l’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, l’iniziativa voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 ministeri, con l’obiettivo di promuovere in giro per il mondo le eccellenze del Made in Italy. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Snam, nave rigassificatrice BW Singapore conclude con successo fase di commissioning; Snam: completato il commissioning della nave rigassificatrice BW Singapore; La transizione italiana è a rischio. Cosa la minaccia?. 🔗Ne parlano su altre fonti

La nave rigassificatrice conclude la fase di collaudo: quando inizia l’attività - BW Singapore – ormeggiata al largo di Ravenna – è dotata di una capacità di rigassificazione annua di 5 miliardi di metri cubi e con la sua entrata in esercizio, la portata di rigassificazione comples ... 🔗ilrestodelcarlino.it

La nave rigassificatrice BW Singapore conclude il commissioning. A maggio l’avvio delle operazioni commerciali al largo di Ravenna - La nave rigassificatrice BW Singapore, ormeggiata a circa 8,5 chilometri al largo di Ravenna, ha concluso con successo le attività di commissioning ... 🔗ravennanotizie.it

Snam: completato il commissioning della nave rigassificatrice BW Singapore - Con l’avvio delle operazioni a Ravenna, la capacità nazionale di rigassificazione sale a 28 miliardi di metri cubi annui, rafforzando la ... 🔗affaritaliani.it