La mozione | Troppi vetri rotti sulle auto Serve un fondo comunale per i risarcimenti

Serve un impegno concreto per prevenire questi atti, non solo per ripararne i danni. Per questo chiediamo al Comune un fondo per rimborsare i cittadini". Lo dichiara Alessandro Aragona, consigliere regionale e consigliere comunale a Reggio per Fratelli d’Italia, presentando una mozione consiliare che chiede l’istituzione di un fondo comunale destinato al rimborso parziale dei danni ai vetri dei veicoli causati da atti vandalici. "Con questa mozione – spiega Aragona – proponiamo un fondo comunale, sul modello virtuoso di Bologna, che rimborsi fino al 70% delle spese sostenute per i vetri danneggiati, con un massimo di 250 euro per richiedente. Ilrestodelcarlino.it - La mozione: "Troppi vetri rotti sulle auto. Serve un fondo comunale per i risarcimenti" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Gli episodi di vandalismo che colpiscono i veicoli in sosta su spazi pubblici sono una realtà che genera disagio e costi economici per i cittadini reggiani, segnale di una sicurezza urbana trascurata dall’amministrazione.un impegno concreto per prevenire questi atti, non solo per ripararne i danni. Per questo chiediamo al Comune unper rimborsare i cittadini". Lo dichiara Alessandro Aragona, consigliere regionale e consiglierea Reggio per Fratelli d’Italia, presentando unaconsiliare che chiede l’istituzione di undestinato al rimborso parziale dei danni aidei veicoli causati da atti vandalici. "Con questa– spiega Aragona – proponiamo un, sul modello virtuoso di Bologna, che rimborsi fino al 70% delle spese sostenute per idanneggiati, con un massimo di 250 euro per richiedente.

