La morte di Francesco è la sua rivoluzione

morte di Gesù sulla croce, e non nella sua vita, l'umanità ritrova la via della salvezza. Nella morte di Papa Bergoglio, e non nella sua predicazione, il mondo sembra riscoprire la via della tolleranza Ilgiornale.it - La morte di Francesco è la sua rivoluzione Leggi su Ilgiornale.it Nelladi Gesù sulla croce, e non nella sua vita, l'umanità ritrova la via della salvezza. Nelladi Papa Bergoglio, e non nella sua predicazione, il mondo sembra riscoprire la via della tolleranza

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, l’incredibile coincidenza tra la sua morte e il numero della sua tessera da tifoso - Dopo la morte di Papa Francesco, in Argentina è diventata virale la foto della sua tessera da tifoso del San […] Continua a leggere Papa Francesco, l’incredibile coincidenza tra la sua morte e il numero della sua tessera da tifoso su Perizona.it 🔗perizona.it

Papa Francesco, sindaco Portacomaro: “Dolore e stupore per la sua morte” - Portacomaro, in provincia di Asti, e’ la terra in cui è nata la famiglia di Papa Francesco. E oggi piange il pontefice. Le parole del sindaco Alessandro Balliano: “Grande dolore. Non ci aspettavamo la morte del Papa”. Servizio di Raffaella Frullone The post Papa Francesco, sindaco Portacomaro: “Dolore e stupore per la sua morte” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Papa Francesco, la sua reazione alle speculazioni sulla sua morte - Papa Francesco è tornato a casa, in Vaticano. “Ringrazio tutti”, ha detto il Pontefice affacciato da un balcone del Gemelli dopo 38 giorni di ricovero. C’è chi, durante tutto questo periodo, era convinto che Papa Francesco in realtà fosse morto: l’apparizione di Bergoglio in pubblico ha smontato questa fake news. Come ha reagito il Papa davanti alle speculazioni sulla sua presunta dipartita? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, un’altra scossa poco fa: dove è successo Leggi anche: Colombe pasquali, quali sono le migliori da comprare al supermercato: la classifica ... 🔗tvzap.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La morte di Francesco è la sua rivoluzione; Oggi papa Francesco è morto ma vive ancora la sua rivoluzione nel nome della pace ·; Papa Francesco, la rivoluzione mancata. Distaccato dalle tradizioni ma lontano dai nuovi valori: il pontificato rimasto a metà; PAPA Morte di Papa Francesco e la rivoluzione mancata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La morte di Francesco è la sua rivoluzione - Eppure, dopo una vita di predicazione ritenuta velleitaria o pericolosa, fu la morte a innescare una rivoluzione politica e sociale ... tradurre in realtà. Papa Francesco ha compiuto la sua parte, ... 🔗ilgiornale.it

Papa Francesco, la rivoluzione di Bergoglio. Accrocca: «Non si torna più indietro» - «La notizia della morte di Papa Francesco ci ha colti di sorpresa, anche se tutti eravamo consapevoli del fatto che le sue condizioni permanevano precarie. Come Chiesa beneventana ... 🔗ilmattino.it

Pietro Parolin, la prima messa senza Papa Francesco e l'omelia-candidatura: «Accogliere la sua eredità» - Una Chiesa in continuità con la Chiesa di Francesco, ma con una enfasi ancora più forte sul Vangelo, quella che il cardinale Pietro Parolin dipinge presiedendo il secondo ... 🔗ilgazzettino.it