Ilrestodelcarlino.it - La morte di Franceschini. Si dissociò delle Br nell’83. L’elogio di Gasparri:: "Contribuì alla verità"

Una macchia nera indelebile per Reggio Emilia e la sua Storia: essere stata la culla del terrorismo assassino di ispirazione comunistaBrigate Rosse. Nel nucleo storico dei suoi fondatori erano numerosi i reggiani; sulle nostre colline, presso l’albergo ’Da Gianni’ di Costaferrata di Pecorile, fu deciso il passaggiolotta armata.E fu il gruppo de "L’appartamento" (un paio di stanze prese in affitto in centro dove si vagheggiavano utopie rivoluzionarie) depurato da chi, dopo molte riflessioni, decise di restare nell’agone della legalità e non aderì alle Br, a pianificare e porre in atto le prime azioni e la successiva escalation sanguinaria.Alberto, scomparso l’11 aprile a 78 anni, fu tra gli artefici principali della decisione di imbracciare le armi e attaccare lo Stato per provare a dare compimento a quella "rivoluzione mancata" che, secondo alcuni protagonisti della Resistenza (non a caso furono alcuni ex partigiani reggiani a donare il proprio arsenale alle prime bande Br) era fallita all’indomani della seconda guerra mondiale.